У Росії двірник став "сином Ванги" та напророчив Москві перемогу (відео)

Чоловіка швидко зробили зіркою російського пропагандистського телебачення.
На російському федеральному телеканалі з'явилася нова "зірка". Чоловік, який півтора року працює двірником у місцевому морзі, назвався "великим провидцем" та "сином Ванги".
Кремлівська пропаганда, що розповсюджує сюжети про "велич" Росії та "невідворотну перемогу" окупантів, урізноманітнила ефір відео з "великим провидцем".
Так, Telegram-канал "Шукай своїх" надав фрагмент такого ток-шоу, пише OBOZREVATEL.
"Провидець" стверджував, що йому передався дар "батька", який міг замовляти людей, бачити майбутнє та спілкуватися з духами. Чоловік розповів, як був на цвинтарі, підійшов до могили Мессінга і в нього в душі "одразу настало просвітлення та благодать".
Під час одного з ефірів на ТБ "провидець" видав, що ясновидиця Ванга передала йому "пророцтво" про майбутнє Росії.
"Ванга прийшла вночі 15 листопада в день смерті моєї матері. Вона стояла переді мною в чорному. У правій руці в неї був вогонь, у лівій – вода. Вона говорила: Дмитре, будуть війни, буде кров, будуть сльози. Але переможе Росія і вона буде на першому місці, і з нею рахуватимуться всі країни світу. Переможе Росія і добро", – заявив двірник.
Напередодні у пропагандистському ток-шоу "Вечір із Володимиром Соловйовим" росіяни заявили, що у Казахстані можуть початися "нацистські процеси".
Раніше священник РПЦ Андрій Ткачов - уродженець Львова - назвав загибель військових РФ на фронті "найкращою зі смертей" і закликав росіян помирати в Україні.
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