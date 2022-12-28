Які авіабомби Україна має на озброєнні та наскільки вони потужні: відповідь Жданова

Україна має на озброєнні фугасні авіабомби "ФАБ" вагою 500 кг.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов на своєму Ютуб-каналі.

"Ми маємо фугасні авіаційні бомби "ФАБ-500". "ФАБ-1000/3000" ми не маємо. Для цього потрібен відповідний літак. Якщо їй прикріпити "крила" та GPS-навігатор, то вона стає керованою бомбою. Коли її скидують, вона не летить вниз, як зазвичай, а вона починає керуватися за рахунок швидкості літака. Від висоти та швидкості скидування залежить дальність планування цієї бомби, а GPS-навігація підсказує їй, куди вона має впасти. Проти фугасних бомб від 250 кг нічого не врятує", - зауважив він.

Щодо майбутнього контрнаступу РФ, на думку Жданова, триває підготовка спецоперації.

"Які бойові дії - важко сказати. Це може бути як оборона, так і наступ, але у будь-якому разі пакет містить бойові боєприпаси різних типів майже до всіх видів артилерії, броньовані машини та стрілкове озброєння. Коли вона буде (контрнаступ російської армії - ред.) невідомо. Ми не знаємо, наскільки ця операція готова і скільки боєприпасів із пакета уже в Україні", - додав Жданов.

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