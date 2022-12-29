Россияне исчерпали свои наступательные силы под Бахмутом — ISW

Наступление русских оккупантов на Бахмут скоро может достичь своей кульминации и начнет выдыхаться.

Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны ( ISW ).

Визит главы управления военной разведки Украины в Бахмут Кирилла Буданова подтверждает данные, что около недели назад украинские военные провели тактическую контратаку на этом направлении и отвергли оккупантов от окрестностей города. Также город посетил президент Владимир Зеленский.

Эксперты заявили, что их выводы о том, что российские силы действуют штурмовыми группами размером в одно отделение из-за больших казней, подтверждаются.

В распоряжении специалистов оказалось видео от 26 декабря, на котором уничтожается российская пехота в численности до 10 человек, пытаясь штурмовать украинские позиции возле населенного пункта Новоселовское Луганской области. Без поддержки.

Хотя эти кадры не из Бахмута, они подтверждают заявление одного из украинских чиновников, что россияне под Бахмутом больше не используют ротные и батальонные тактические группы, теперь они действуют группами по 10 — 15 человек.

Вместе с тем сообщается, что операции боевиков Вагнера в районе Бахмута пытаются усилить действиями российских десантников. Силы "Вагнера" понесли большие потери под Бахмутом и потому, вероятно, нуждаются в поддержке от регулярных российских войск.

Аналитики ISW заявили, что истощение сил, ответственных за наступление на Бахмут, может ускорить достижение кульминации, если командование оккупантов не отправит свои регулярные воинские части для поддержки наступления и отсрочки или предотвращения его кульминации.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе Бахмута россияне используют военнопленных, чтобы подобраться к украинским позициям.

Кроме того, мы ранее военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему украинское командование не подтягивает все резервы в Бахмут, если Силы обороны Украины составляют около 1,2 млн человек.

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