Зеленский неожиданно посетил Бахмут

Визит Зеленского не был анонсирован предварительно.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря приехал в Бахмут Донецкой области, где идут одни из самых ожесточенных боев с российскими оккупантами.

Об этом сообщает телеканал FREEДОМ, журналисты которого находятся в городе.

Следует отметить, что предварительно пресс-служба президента не анонсировала визит Зеленского в Бахмут.

Уже 20 декабря спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров подтвердил "Суспільному" визит главы государства. В ОП уточнили, что президент встретился с военными и вручил государственные награды.

"Он посетил передовые позиции, наградил бойцов отличиями и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал", — сказал спикер Зеленского.

Напомним, президент Владимир Зеленский постоянно во время своих обращений акцентирует внимание на Бахмуте, отмечая, что там настоящий ад, а также выражает признательность всем украинским бойцам, которые героически держат, в частности, и Бахмутское направление.

Так, накануне, 19 декабря, украинский лидер заявил, что Бахмут остается самой горячей точкой на всей линии фронта – более 1300 км активных боевых действий. Глава государства отметил, что оккупанты с мая безуспешно пытаются сломать наш Бахмут.

"Однако время уходит – и Бахмут ломает уже не только российскую армию, но и российских наемников, пришедших на замену утраченной армии оккупантов", – отметил Зеленский.

В понедельник, 19 декабря, в ISW сообщили, что украинские военные отвергли российских оккупантов с позиций у Бахмута, которые они удерживали в течение длительного времени.

Британская разведка заявляет, что вокруг Бахмута важную роль в боевых действиях играет российская военная группировка "Вагнер", использующая большое количество плохо обученных осужденных.

Впрочем, аналитики ISW считают, что участие боевиков ППК "Вагнера" на Бахмуте может способствовать расколу между разными группировками российских агрессоров. Это также дискредитирует боевиков террористической группировки "ДНР".

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