Зеленський несподівано відвідав Бахмут (відео)

Президент України Володимир Зеленський 20 грудня приїхав до Бахмута Донецької області, де точаться одні із найзапекліших боїв із російськими окупантами.

Про це повідомляє телеканал FREEДОМ, журналісти якого перебувають у місті.

Слід зауважити, що попередньо пресслужба президента не анонсувала візиту Зеленського до Бахмута.

Уже 20 грудня оечник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров підтвердив "Суспільному" візит глави держави. В ОП уточнили, що президент зустрівся із військовими та вручив їм державні нагороди.

"Він відвідав передові позиції, нагородив бійців відзнаками та цінними подарунками. З Бахмута президент вже поїхав", - сказав речник Зеленського.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський постійно під час своїх звернень акцентує увагу на Бахмуті, наголошуючи, що там справжнє пекло, а також висловлює вдячність всім українським бійцям, які героїчно тримають, зокрема, і Бахмутський напрямок.

Так, напередодні, 19 грудня, український лідер заявив, що місто на Донеччині залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту – понад 1300 км активних бойових дій. Глава держави зауважив, що окупанти від травня безуспішно намагаються зламати наш Бахмут.

"Однак час іде – і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, що прийшли на заміну втраченій армії окупантів", – зазначив Зеленський.

У понеділок, 19 грудня, в ISW повідомили, що українські військові відкинули російських окупантів з позицій біля Бахмута, які вони утримували продовж тривалого часу.

Британська розвідка заявляє, що навколо Бахмута важливу роль у бойових діях відіграє російське військове угруповання "Вагнер", яке використовує велику кількість погано навчених засуджених.

Утім, аналітики ISW вважають, що участь бойовиків ПВК "Вагнера" на Бахмуті може сприяти розколу між різними угрупованнями російських агресорів. Це також дискредитує бойовиків терористичного угруповання "ДНР".

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