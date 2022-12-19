ЗСУ відкинули росіян з позицій під Бахмутом: карта боїв

Окупанти утримували відбиті позиції протягом тривалого часу
Українські військові відкинули російських окупантів з позицій біля Бахмута, які вони утримували продовж тривалого часу.
Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).
Українські та російські джерела повідомляють про продовження жорстких боїв в районі Бахмута, зокрема, бої тривають на північному сході та півдні від міста.
У Міноборони РФ заявили, що їх окупаційні війська захопили Яковлівку, що в Донецькій області біля міста Соледар.
Також російські джерела повідомили, що українські захисники вибили російських окупантів з позицій під Бахмутом, які вони утримували тривали час.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що провали наступу під Бахмутом посилюють розкол у путінській армії.
Крім того, ми раніше інформували, що російський диктатор Володимир Путін поставив своїм військам завдання – до Нового року захопити весь Донбас, зокрема дуже важливим для них є Бахмут.
Читайте також: