ЗСУ відкинули росіян з позицій під Бахмутом: карта боїв

Українські військові відкинули російських окупантів з позицій біля Бахмута, які вони утримували продовж тривалого часу.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Українські та російські джерела повідомляють про продовження жорстких боїв в районі Бахмута, зокрема, бої тривають на північному сході та півдні від міста.

У Міноборони РФ заявили, що їх окупаційні війська захопили Яковлівку, що в Донецькій області біля міста Соледар.

Також російські джерела повідомили, що українські захисники вибили російських окупантів з позицій під Бахмутом, які вони утримували тривали час.

Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що провали наступу під Бахмутом посилюють розкол у путінській армії.

Крім того, ми раніше інформували, що російський диктатор Володимир Путін поставив своїм військам завдання – до Нового року захопити весь Донбас, зокрема дуже важливим для них є Бахмут.

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