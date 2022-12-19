Астрологічний прогноз на 19 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна рада дня: не найсприятливіший час для реалізації нових проєктів – краще зосередитися на тих, що були розпочаті раніше, але з якихось причин відкладені на потім – тепер їхній час настав. Стосується це і фінансових операцій: що дрібнішими вони будуть, то успішнішими згодом виявляться, Ділові переговори теж бажано відкласти, інакше вони зайдуть у глухий кут.

Символ дня: посудини з живою та мертвою водою.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: молодого листя, зелений, салатний.

Щасливі камені дня: скам'янілі дерево, вугілля та ракушняк.

За яку частину тіла відповідає: ноги – коліна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, не завдадуть особливих неприємностей за однієї умови – якщо людина вчасно, з появою перших симптомів, звернеться до лікаря. Максимально уважно необхідно поставитися до стану органів зору та слуху: не можна робити на них операції, а також напружувати очі та проколювати вуха. Берегти варто й колінні суглоби – велика ймовірність серйозних травм.

Харчування дня: можна постити, голодувати та сідати на дієту, не рекомендується включати до раціону грубу їжу – вона може дратувати стінки кишечника.

Сни дня: сни нинішньої ночі навряд чи передбачать майбутнє, радше вони констатують стан речей, що існує у людини зараз, а які висновки з побаченого треба зробити, кожен вирішує для себе сам.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися – вона може негативно позначитися на здоров'ї.

Афоризм дня: "Відпочинок і праця нерозлучні, як повіка й око" (Рабіндранат Тагор).

Ангел-охоронець дня: Альфар – дарує гостроту розуму та творчі здібності.

Магія та містика дня: можна гадати на картах Таро – вони дадуть максимально точні відповіді на запитання.

Табу дня: потрібно побоюватися води – навіть пити сьогодні варто з обережністю.

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