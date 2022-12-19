Астрологический прогноз на 19 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не самое благоприятное время для реализации новых проектов – лучше сосредоточиться на тех, которые были начаты ранее, но по каким-то причинам отложены на потом – теперь их час пришел. Касается это и финансовых операций: чем мельче они будут, тем более успешными в результате окажутся, Деловые переговоры тоже желательно отложить, в противном случае они зайдут в тупик.
Символ дня: сосуды с живой и мертвой водой.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: цвет молодой листвы, зеленый, салатный.
Счастливые камни дня: окаменелые дерево, уголь и ракушечник.
За какую часть тела отвечает: ноги – колени
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не принесут особых неприятностей при одном условии – если человек вовремя, при появлении первых симптомов, обратится к врачу. Максимально внимательно необходимо отнестись к состоянию органов зрения и слуха: нельзя делать на них операции, а также напрягать глаза и прокалывать уши. Беречь следует и коленные суставы – велика вероятность серьезных травм.
Питание дня: можно поститься, голодать и садиться на диету, не рекомендуется включать в рацион грубую пищу – она может раздражать стенки кишечника.
Сны дня: сны нынешней ночи вряд ли предскажут будущее, скорее, они констатируют положение вещей, существующее у человека в настоящем, а уж какие выводы из увиденного нужно сделать, каждый решает для себя сам.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться – она может негативным образом сказаться на здоровье.
Афоризм дня: "Отдых и труд неразлучны, как веко и глаз" (Рабиндранат Тагор).
Ангел-хранитель дня: Альфар – дарит остроту ума и творческие способности.
Магия и мистика дня: можно гадать на картах Таро – они дадут максимально точные ответы на заданные вопросы.
Табу дня: необходимо опасаться воды – даже пить сегодня стоит с осторожностью.
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