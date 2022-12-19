Астрологический прогноз на 19 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не самое благоприятное время для реализации новых проектов – лучше сосредоточиться на тех, которые были начаты ранее, но по каким-то причинам отложены на потом – теперь их час пришел. Касается это и финансовых операций: чем мельче они будут, тем более успешными в результате окажутся, Деловые переговоры тоже желательно отложить, в противном случае они зайдут в тупик.

Символ дня: сосуды с живой и мертвой водой.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: цвет молодой листвы, зеленый, салатный.

Счастливые камни дня: окаменелые дерево, уголь и ракушечник.

За какую часть тела отвечает: ноги – колени

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не принесут особых неприятностей при одном условии – если человек вовремя, при появлении первых симптомов, обратится к врачу. Максимально внимательно необходимо отнестись к состоянию органов зрения и слуха: нельзя делать на них операции, а также напрягать глаза и прокалывать уши. Беречь следует и коленные суставы – велика вероятность серьезных травм.

Питание дня: можно поститься, голодать и садиться на диету, не рекомендуется включать в рацион грубую пищу – она может раздражать стенки кишечника.

Сны дня: сны нынешней ночи вряд ли предскажут будущее, скорее, они констатируют положение вещей, существующее у человека в настоящем, а уж какие выводы из увиденного нужно сделать, каждый решает для себя сам.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться – она может негативным образом сказаться на здоровье.

Афоризм дня: "Отдых и труд неразлучны, как веко и глаз" (Рабиндранат Тагор).

Ангел-хранитель дня: Альфар – дарит остроту ума и творческие способности.

Магия и мистика дня: можно гадать на картах Таро – они дадут максимально точные ответы на заданные вопросы.

Табу дня: необходимо опасаться воды – даже пить сегодня стоит с осторожностью.

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