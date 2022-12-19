Илон Маск запустил голосование, нужно ли ему покинуть пост руководителя Twitter

Собственной социальной сети Twitter Илон Маск запустил голосование, в котором спросил пользователей соцсети, нужно ли ему уйти с поста руководителя компании.

Соответствующее голосование миллиардер запустил у себя на странице в Twitter.

Маск заявил, что вне зависимости от того, каким будет результат голосования, он его выполнит.

За первые несколько часов в голосовании приняло участие более 7 миллионов пользователей, из которых 57.3% поддержали отставку Маска.

Позже миллиардер написал новый твит: "Как говорят, будьте осторожны со своими желаниями, потому что можете их получить".

Напомним, ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск потерял первое место в рейтинге самых богатых людей в мире по версии Forbes.

Кроме того, мы ранее информировали, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратился с критикой к бизнесмену Илону Маску после того, как для украинцев стало невозможно зарегистрироваться в Twitter.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.