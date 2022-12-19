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Латвия закупит для Украины генераторов на 560 тысяч евро

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Латвия закупит для Украины генераторов на 560 тысяч евро

За эти средства планируют закупить дизельные генераторы, которые обеспечат бесперебойную работу государственных СМИ

Руководство Латвии приняло решение о поддержке инициативы минкульта страны, предложив выделить из бюджета 559 640 евро на расходы для украинских держащихся медиа.

Об этом сообщает издание Delfi.

Деньги предлагается направить в Совет общественных электронных СМИ. За эти средства планируется закупить дизельные генераторы, которые обеспечат бесперебойную работу государственных СМИ.

Отметим, что глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко 29 ноября обратился к коллегам из стран Европейского союза и призвал оказать помощь украинскому культурному сектору и СМИ, чтобы пережить эту тяжелую зиму.

Напомним, ранее сообщалось, что на заседании Кабинета министров утвердили порядок работы "Пунктов несокрушимости", которые должны круглосуточно предоставлять во всех населенных пунктах Украины одинаковые услуги.

Кроме того, ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что развернула 1072 г. "Пункты несокрушимости".

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Дата публикации
Просмотры
59
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