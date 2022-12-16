Австрійська компанія відкриває пункт незламності в Обухові

Попри війну та намагання рейдерського захоплення підприємства, австрійський холдинг Pulp Mill Holding, який є власником Київського картонно-паперового комбінату, продовжує підтримувати українців: на території Київського КПК, що в Обухові, відкривається “Пункт Незламності”, повідомляє пресслужба комбінату.

“Через проблеми з електропостачанням в Україні та, зокрема, у місті Обухів, австрійською компанією було прийнято рішення про відкриття “Пункту Незламності” на території Київського КПК: для всіх охочих щодня у вільному доступі з 8-00 до 20-00 є гарячий чай та кава, місця для відпочинку, можливість зарядити свої гаджети та користуватися інтернетом без обмежень.

Pulp Mill Holding підтримує дружню політику Австрії щодо всебічної допомоги Україні і ця складна зима – не виключення. Маємо надію, що наш “Пункт Незламності” допоможе жителям Обухова зігрітися та пережити всі холоди стійко!”

Повідомляється, що офіційне відкриття відбудеться 18 грудня 2022 року о 16-00.

Київський КПК – одне з найбільших підприємств Європи з випуску картонно-паперової продукції зі штатом близько 2,5 тис. людей. У січні-жовтні-2022 комбінат випустив продукцію на 5,9 млрд грн, що на 4,2% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.