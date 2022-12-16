Військова техніка Білорусі помічена біля литовського кордону: відео

Танки та БМП пересувалися вранці 16 грудня біля агромістечка Поріччя у Гродненській області РБ.
Військова техніка республіки Білорусь помічена біля литовського кордону.
Про це повідомляє у Twitter білоруський опозиційний канал Сharter97.org
"Танки та БМП пересувалися сьогодні вранці (16 грудня – ред.) біля агромістечка Поріччя в Гродненській області. До кордону з Литвою близько 5 км", - йдеться у повідомленні.
Военная техника РБ замечена возле литовской границы.— Сharter97.org (@charter_97) December 16, 2022
Танки и БМП передвигались сегодня утром возле агрогородка Поречье в Гродненской области. До границы с Литвой около 5 км. pic.twitter.com/QlpzbGanCU
Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 15 грудня сказав, що, на його думку, Росія мобілізує 200 тисяч нових військових і може спробувати захопити Київ вже у січні.
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