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Путін їде до Лукашенка: стали відомі подробиці візиту

Путін їде до Лукашенка: стали відомі подробиці візиту

Фото: Associated Press

Володимир Путін у понеділок, 19 грудня, відвідає Білорусь для переговорів з Олександром Лукашенком.

Президент Володимир Путін прилетить до Мінська 19 грудня для зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Переговори відбудуться на найвищому рівні у Палаці Незалежності.

Про це повідомляє Пул першого.

Відомо, що лідери детально обговорять перебіг реалізації ухвалених раніше союзних програм. Насамперед йтиметься про питання торговельно-економічної взаємодії, спільні коопераційні проєкти з акцентом на заміщення імпортних товарів.

Окрім того, важливою темою переговорів стане співпраця в енергетичній сфері.

"Путін і Лукашенко також приділять увагу питанням безпеки, обміняються думками щодо ситуації в регіоні та світі, обговорять спільні заходи реагування на виклики, що виникають", - йдеться у повідомленні.

Востаннє Путін відвідував Білорусь влітку 2019 року.

Нагадаємо:

  •  Підтримка російського вторгнення до України режимом Лукашенка зробила Білорусь    співучасником війни. Олександр Лукашенко дозволив Путіну використовувати територію Білорусі для початкового етапу російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Також з території РБ війська РФ регулярно запускають ракети і дрони по містах України.
  • Олександр Лукашенко ініціював раптову перевірку бойової готовності збройних сил країни. Також з'явилася інформація, що Росія перекидає до північного кордону України військову техніку та відправила до Білорусі винищувачі.
  • представник Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив, що Україна готується до будь-якого можливого розвитку подій на північних рубежах та продовжує зміцнювати кордон із Білоруссю.
  •  фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають вкрай малоймовірним вторгнення Білорусі в Україну в найближчому майбутньому. В ISW пояснюють, що росіяни спеціально просувають тезу про ймовірність наступу Білорусі.

Маневрами в Білорусі Кремль готує пастку для ЗСУ: чи буде Лукашенко воювати - Сергій Пелеса

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