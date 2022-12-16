Путін їде до Лукашенка: стали відомі подробиці візиту

Володимир Путін у понеділок, 19 грудня, відвідає Білорусь для переговорів з Олександром Лукашенком.

Президент Володимир Путін прилетить до Мінська 19 грудня для зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Переговори відбудуться на найвищому рівні у Палаці Незалежності.

Про це повідомляє Пул першого.

Відомо, що лідери детально обговорять перебіг реалізації ухвалених раніше союзних програм. Насамперед йтиметься про питання торговельно-економічної взаємодії, спільні коопераційні проєкти з акцентом на заміщення імпортних товарів.

Окрім того, важливою темою переговорів стане співпраця в енергетичній сфері.

"Путін і Лукашенко також приділять увагу питанням безпеки, обміняються думками щодо ситуації в регіоні та світі, обговорять спільні заходи реагування на виклики, що виникають", - йдеться у повідомленні.

Востаннє Путін відвідував Білорусь влітку 2019 року.

Нагадаємо:

Підтримка російського вторгнення до України режимом Лукашенка зробила Білорусь співучасником війни. Олександр Лукашенко дозволив Путіну використовувати територію Білорусі для початкового етапу російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Також з території РБ війська РФ регулярно запускають ракети і дрони по містах України.

запускають ракети і дрони по містах України. Олександр Лукашенко ініціював раптову перевірку бойової готовності збройних сил країни. Також з'явилася інформація, що Росія перекидає до північного кордону України військову техніку та відправила до Білорусі винищувачі.

країни. Також з'явилася інформація, що Росія перекидає до північного кордону України військову техніку та відправила до Білорусі винищувачі. представник Держприкордонслужби України Андрій Демченк о повідомив, що Україна готується до будь-якого можливого розвитку подій на північних рубежах та продовжує зміцнювати кордон із Білоруссю.

повідомив, що та продовжує зміцнювати кордон із Білоруссю. фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають вкрай малоймовірним вторгнення Білорусі в Україну в найближчому майбутньому. В ISW пояснюють, що росіяни спеціально просувають тезу про ймовірність наступу Білорусі.

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