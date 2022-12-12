Лукашенко підігрує: в ISW викрили справжню роль Білорусі у війні проти України

Країна-агресорка Росія від початку повномасштабного вторгнення просуває тезу в українському суспільстві про імовірність наступу Білорусі, що є планованою інформаційною операцією.

Про це інформують в Інституті вивчення війни (ISW) у звіті від 12 грудня.

За даними аналітиків, інформаційним операціям щодо можливого вторгнення РБ підігрують самі б ілоруські лідери, включно з Олександром Лукашенком. В ISW пояснюють, що у цих інформаційних операцій є конкретна мета.

"Російські офіційні особи постійно проводять інформаційні операції, які припускають, що звичайні сухопутні сили Білорусі можуть приєднатися до російського вторгнення в Україну. Білоруські лідери, включно з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, іноді підігрують цим інформаційним операціям. Мета цих зусиль полягає в тому, щоб притиснути українські сили до білоруського кордону, щоб не дати їм підсилити українські операції в інших частинах театру дій", - йдеться в повідомленні.

Також в ISW заявили, що вкрай малоймовірно, що Білорусь вторгнеться в Україну в осяжному майбутньому, незалежно від перебігу цих інформаційних операцій.

Загроза з боку Білорусі

Підтримка російського вторгнення до України режимом Лукашенка зробила Білорусь співучасником війни. Олександр Лукашенко дозволив Путіну використовувати територію Білорусі для початкового етапу російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Також з території РБ війська РФ регулярно запускають ракети і дрони по містах України.

Крім того, Білорусь матеріально підтримує російські наступальні дії в Україні. Так, за даними Центру національного спротиву, у Білорусі на держпідприємствах почали обманом збирати гроші для закупівлі амуніції та форми російським військовим, які воюють проти України. Збором коштів займається контрольована білоруським Міноборони організація.

Регулярно у Мережі обговорюють імовірний повторний наступ з боку Білорусі, але попри тиск Путіна, Лукашенко усі ці місяці намагається усіляко уникати прямої участі у війні, щоб не ризикувати своєї владою, яку він захопив у країні.

Утім, станом на зараз військовий експерт Олег Жданов вважає, що росіяни не ризикнуть атакувати український кордон, який перетворився на добре укріплений район, лише піхотою. У Білорусі, за його даними, фіксується розташування близько 10 тисяч російських військових. Імовірність наступу стане можливою, якщо буде накопичуватися кількість російських військ із технікою та озброєнням, і чисельність цього угруповання перевалить за 30 тисяч.

Своєю чергою, голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов пояснив, що заяви про "повторний наступ з Білорусі" - це інформаційна спецоперація Росії проти України. Це потрібно окупантам, щоб змусити українців панікувати та відтягнути військових із лінії фронту на українсько-білоруський кордон. Буданов наголосив, що росіяни звезли мобілізованих до Білорусі з метою оборони, а не наступу.

Схожу думку висловив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, який заявив, що інформація про імовірний наступ Білорусі поширюється навмисно, адже такими фейками РФ намагається налякати українців.

Сам же Лукашенко заявляв, що може залучити 35-40 тис. білоруських військових у війні проти України, але "це не вирішить проблему".

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