"Він "на гачку" у Путіна": американський політолог пояснив, чому Лукашенко не хоче воювати проти України

Олександр Лукашенко загнав себе у складну ситуацію, диктатор Путін майже повністю його контролює після останніх виборів в Білорусі.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко буквально опинився під контролем російського диктатора Володимира Путіна. Однак Лукашенко продовжує опиратися, щоб напряму не воювати з Україною.

Про це у коментарі 24 каналу розповів американський політолог Раміс Юнус.

Політолог наголосив, що Лукашенко міг два роки тому спокійно піти після виборів в Білорусі.

"Якби він визнав поразку на виборах, тоді могла бути зовсім інша ситуація і в Білорусі, і в Лукашенка. Тепер він "на гачку" в Путіна. Як і Путін перебуває "на гачку" в Заходу після 24 лютого", - зазначив Юнус.

Експерт наголосив, що Путін хоче використати білоруську територію та армію для війни проти України.

"Лукашенко розуміє – якщо Білорусь таки вступить у війну, то він полетить з крісла ще швидше за Путіна. Цивільні білоруси не хочуть воювати, як і військові. Якщо ці сили об'єднаються, то владі Лукашенка може настати кінець. Якщо військові не захочуть воювати і підуть проти нього, то народ вийде теж. Вони ж нікуди не зникли за останні три роки. 30 – 40 тисяч просиділи в тюрмах, кілька десятків тисяч виїхали за кордон. А інші досі вдома. Тому Лукашенко впирається, як тільки може. Він готовий виконувати різні забаганки Путіна, але напряму вступати у війну не хоче", - резюмував Юнус.

Білорусь та російська війна проти України

Аналітики американського Інституту вивчення війні зазначають, що Олександр Лукашенко заявляє про загрозу з боку НАТО для того, щоб уникнути прямого втягування його країни у війну проти України.

Білорусь подовжила військові навчання ЗС РБ та РФ на полігонах, розташованих поблизу кордону з Україною. Вони триватимуть щонайменше до 12 грудня.

Військовий експерт Петро Черник вважає, що після поразки Росії режим самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка впаде.

Заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь вважає, що білоруські сили вступлять у війну на боці Росії в будь-якому разі.

Читайте також: