Лукашенко намагається уникнути прямого вступу у війну проти України - ISW

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявляє про загрозу з боку НАТО для того, щоб уникнути прямого втягування його країну у війну проти України.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війні (ISW).

Експерти зазначають, що білоруський диктатор звинуватив Україну та НАТО у провокаціях поблизу кордону та спробах Києва втягнути сили Північноатлантичного альянсу у війну.

Також Лукашенко заявив, що йому вдалося втримати потенційного супротивника від застосування військ проти Білорусі і звинуватив країни НАТО у нарощуванню військ біля кордонів його країни.

Водночас голова Міністерства оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що наразі прямої підготовки до війни не ведеться, а білоруські війська мають намір лише захищати свою країну.

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Експерти ISW вважають, що таким чином білоруське керівництво створює образ загрози зі сторони країн НАТО для підстав стверджувати про необхідність захисту кордонів РБ. Це необхідно білоруському диктатору для того, щоб створити інформаційні умови для протистояння російському тиску щодо вступу у війну в Україні.

Аналітики ISW стверджують, що можливість прямого вступу армії Білорусі у війну проти України лишається дуже малоймовірною.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що на сьогодні ознак створення потужного ударного угруповання на території Білорусі не видно.

В свою чергу військовий експерт, учасник миротворчих місій у Косові та Іраку Сергій Грабський зазначив, що посилюється так зване повітряно-космічне угруповання об’єднаних сил Білорусі та Росії, яке може становити загрозу для північних регіонів України.

Новини ТСН 19:30 за 1 грудня 2022 року | Новини України

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