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Як приготувати найпопулярніший китайський омлет: простий рецепт

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
750
Час на прочитання
2 хв
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Як приготувати найпопулярніший китайський омлет: простий рецепт

Як приготувати найпопулярніший китайський омлет: простий рецепт / Фото: Pexels

Таку просту і смачну страву можна знайти на столі практично кожної китайської родини. Корисний омлет подають часто з рисом і можуть готувати як на сніданок, так і на святкову вечерю. Як приготувати — читайте в матеріалі ТСН.ua.

В китайській кухні омлет був ще тисячі років тому. А в XX столітті яйця почали тут змішувати з помідорами. Саме тоді зв'язки Китаю з західним світом стали дуже активними. В Піднебесну рецепти з томатами привезли європейці. Тому вже 1920 року смажене яйце з помідорами готували вдома і навіть подавали в найкращих ресторанах Шанхаю. Рецепт дуже швидко поширився і сьогодні є дуже популярним.

Китайський омлет з помідорами швидко готується і не потребує складних інгредієнтів. А якщо вам хочеться додати трішки пікантності, візьміть трошки часнику і дрібку цукру.

Сьогодні для багатьох китайців цей рецепт омлету є втіленням домашнього затишку. Тому в кожній сім'ї є свій варіант страви. Однак, найпопулярніша традиційна версія.

Як готувати китайський омлет з помідорами

Інгредієнти:

  • 3 помідора;
  • 3 яйця;
  • 3 зубчика часнику;
  • 3 ст. ложки соняшникової олії;
  • 1 ст. ложка води;
  • 1/4 ст. ложки солі;
  • 1/2 ст. ложки цукру.

Процес приготування:

  1. Помідори очищаються від шкірки і нарізаються невеликими кубиками. Потім подрібнюється часник.
  2. Яйця збиваються виделкою, додається столова ложка води і ще раз збивається вся маса.
  3. На сковороді підігрівається олія, виливаєтся яєчна суміш. Яйця потрібно постійно помішувати лопаткою назад і вперед, щоб до моменту, коли вони приготуються, сформувалися невеликі шматочки. Потім вони викладаються в окрему тарілку.
  4. На сковороді знову підігрівається олія, викладаються помідори і часник. 30 секунд тушаться під кришкою, поки томати не стануть м'якими.
  5. До помідорів додаються яйця, цукор, сіль та готується ще 30 секунд.

До столу таку страву потрібно подавати лише гарячою.

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Дата публікації
Перегляди
750
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