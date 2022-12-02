Як приготувати найпопулярніший китайський омлет: простий рецепт

Таку просту і смачну страву можна знайти на столі практично кожної китайської родини. Корисний омлет подають часто з рисом і можуть готувати як на сніданок, так і на святкову вечерю. Як приготувати — читайте в матеріалі ТСН.ua.

В китайській кухні омлет був ще тисячі років тому. А в XX столітті яйця почали тут змішувати з помідорами. Саме тоді зв'язки Китаю з західним світом стали дуже активними. В Піднебесну рецепти з томатами привезли європейці. Тому вже 1920 року смажене яйце з помідорами готували вдома і навіть подавали в найкращих ресторанах Шанхаю. Рецепт дуже швидко поширився і сьогодні є дуже популярним.

Китайський омлет з помідорами швидко готується і не потребує складних інгредієнтів. А якщо вам хочеться додати трішки пікантності, візьміть трошки часнику і дрібку цукру.

Сьогодні для багатьох китайців цей рецепт омлету є втіленням домашнього затишку. Тому в кожній сім'ї є свій варіант страви. Однак, найпопулярніша традиційна версія.

Як готувати китайський омлет з помідорами

Інгредієнти:

3 помідора;

3 яйця;

3 зубчика часнику;

3 ст. ложки соняшникової олії;

1 ст. ложка води;

1/4 ст. ложки солі;

1/2 ст. ложки цукру.

Процес приготування:

Помідори очищаються від шкірки і нарізаються невеликими кубиками. Потім подрібнюється часник. Яйця збиваються виделкою, додається столова ложка води і ще раз збивається вся маса. На сковороді підігрівається олія, виливаєтся яєчна суміш. Яйця потрібно постійно помішувати лопаткою назад і вперед, щоб до моменту, коли вони приготуються, сформувалися невеликі шматочки. Потім вони викладаються в окрему тарілку. На сковороді знову підігрівається олія, викладаються помідори і часник. 30 секунд тушаться під кришкою, поки томати не стануть м'якими. До помідорів додаються яйця, цукор, сіль та готується ще 30 секунд.

До столу таку страву потрібно подавати лише гарячою.