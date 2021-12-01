Яке завтра свято – все про 2 грудня, церковне свято, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 2 грудня, церковне свято, що не можна робити

2 грудня 2021 року – четвер. Цього дня в 1804 році в соборі Паризької богоматері відбулася коронація імператора Наполеона Бонапарта, а в 1901 році в США Кінг Жилетт запатентував безпечну бритву з двобічним одноразовим лезом.

До Нового року залишилося 29 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

2 грудня святкують Міжнародний день модельної залізниці (International Model Railroading Day). В кінці XIX століття Ойген та Карл Меркліни, які були власниками німецької компанії з виробництва іграшок, представили на Лейпцизькому ярмарку першу модельну залізницю. Це був локомотив із вагонами, який міг їздити і розвертатися на колії в формі вісімки за допомогою вбудованого годинникового механізму.

Також 2 грудня святкують Всесвітній день комп’ютерної грамотності (World Computer Literacy Day). Вперше подію провели ще 2001 року в Індії. Там одна з IT-компаній вирішила привітати своїх співробітників з 20-ю річницею існування і провести дослідження рівня цифрової обізнаності. Зовсім скоро це свято стало популярним і в інших країнах світу.

2 грудня святкують Всесвітній день комп'ютерної грамотності / Pexels

2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Його оголосила Генеральна асамблея ООН. Дату обрали не випадково. Саме 2 грудня 1949 року була підписана Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами.

Також у світі 2 грудня святкують:

Національний день безпородної собаки в США;

Національний день Лаосу;

Національний день оладок і Свято св. Бібіана в США.

Яке завтра, 2 грудня, церковне свято

2 грудня - день пам'яті святого апостола Авдія, покровителя домашнього вогнища / Pexels

2 грудня за релігійним календарем – день пам’яті святого пророка Авдія. Він є одним з 12 малих пророків. Наші предки вважали його покровителем домашнього вогнища.

Авдій жив в період розпаду Єврейського царства (VI ст. до Різдва Христового) в невеликому селі Вифарам на Єфремовій горі. З дитинства він відрізнявся благочестивістю та вірою в Бога. Навіть коли більша частина ізраїльтян відвернулася від Господа, Авдій стояв на своєму і переховував в себе вдома близько 100 інших християн.

Авдій служив управителем дому у лукавого царя Ахава, який відіслав три військових загони для пошуків пророка Іллі. Один з них очолював Авдій. Дорогою два інших загони були уражені небесним вогнем. Уражений силою Господа Авдій покинув царську службу і став учнем пророка Іллі. Невдовзі у нього самого з’явилася здатність до пророцтва.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 грудня

Які завтра іменини: Веніамін, Адріан, Олександр, Валентин, Герасим, Григорій, Денис, Дмитро, Іван, Ігнатій, Іларіон, Костянтин, Михайло, Петро, Порфирій, Сергій, Федір, Аза.

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Талісманом людей, народжених 2 грудня, є змійовик. Зеленувато-жовтий або темно-зелений камінь, який високо цінується за його здатність легко поліруватися. Великі родовища знаходяться на Північному Кавказі, В Сибіру, Індії, Куби, США, але зустріти можна повсюди. Вважається, що змійовик здатний лікувати головні болі, знімати напруження.

В цей день народилися:

1832 рік – президент Львова, галицький політик і журналіст Тадеуш Рутовський;

1890 рік – український радянський державний діяч Олександр Шумський;

1893 рік – американський композитор українського походження Лео Орнстайн;

1937 рік – український письменник, політичний діяч Петро Осадчук;

1951 рік – український поет-пісняр Степан Галябарда;

1981 рік – американська співачка Брітні Спірз.

Що не можна робити цього дня

2 грудня не варто з’ясовувати стосунки з близькими, а також зустрічатися з недругами.

Не рекомендується в цей день звертатися по допомогу.

Не виходьте 2 грудня з дому без особливої на це потреби, кажуть, що в цей день на вулицях лютує нечисть.

Народні прикмети і традиції 2 грудня

2 грудня йде сніг і сильний вітер – зима буде тривала, а весна холодна / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: йде сніг і сильний вітер – зима буде тривала, а весна холодна;

якщо небо ясне, то можна чекати морозів, а якщо тьмяне – скоро буде відлига;

різко 2 грудня змінився вітер – найближчі дні зіпсується погода.

Наші предки вважали, що сон, який приснився проти 2 грудня обов’язково здійсниться, тому його варто запам’ятати.

Пам’ятні дати 2 грудня

2 грудня 2020 року “Динамо” зазнає в Турині четвертої поразки в Лізі Чемпіонів / Pexels

Цього дня рік тому “Динамо” зазнає в Турині четвертої поразки в Лізі Чемпіонів, а в ЄС представили план співпраці з США за президентства Байдена.

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 грудня: