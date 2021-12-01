Яке завтра свято – все про 2 грудня, церковне свято, що не можна робити

2 грудня 2021 року – четвер. Цього дня в 1804 році в соборі Паризької богоматері відбулася коронація імператора Наполеона Бонапарта, а в 1901 році в США Кінг Жилетт запатентував безпечну бритву з двобічним одноразовим лезом.
До Нового року залишилося 29 днів.
Яке завтра свято в Україні і світі
2 грудня святкують Міжнародний день модельної залізниці (International Model Railroading Day). В кінці XIX століття Ойген та Карл Меркліни, які були власниками німецької компанії з виробництва іграшок, представили на Лейпцизькому ярмарку першу модельну залізницю. Це був локомотив із вагонами, який міг їздити і розвертатися на колії в формі вісімки за допомогою вбудованого годинникового механізму.
Також 2 грудня святкують Всесвітній день комп’ютерної грамотності (World Computer Literacy Day). Вперше подію провели ще 2001 року в Індії. Там одна з IT-компаній вирішила привітати своїх співробітників з 20-ю річницею існування і провести дослідження рівня цифрової обізнаності. Зовсім скоро це свято стало популярним і в інших країнах світу.
2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Його оголосила Генеральна асамблея ООН. Дату обрали не випадково. Саме 2 грудня 1949 року була підписана Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами.
Також у світі 2 грудня святкують:
- Національний день безпородної собаки в США;
- Національний день Лаосу;
- Національний день оладок і Свято св. Бібіана в США.
Яке завтра, 2 грудня, церковне свято
2 грудня за релігійним календарем – день пам’яті святого пророка Авдія. Він є одним з 12 малих пророків. Наші предки вважали його покровителем домашнього вогнища.
Авдій жив в період розпаду Єврейського царства (VI ст. до Різдва Христового) в невеликому селі Вифарам на Єфремовій горі. З дитинства він відрізнявся благочестивістю та вірою в Бога. Навіть коли більша частина ізраїльтян відвернулася від Господа, Авдій стояв на своєму і переховував в себе вдома близько 100 інших християн.
Авдій служив управителем дому у лукавого царя Ахава, який відіслав три військових загони для пошуків пророка Іллі. Один з них очолював Авдій. Дорогою два інших загони були уражені небесним вогнем. Уражений силою Господа Авдій покинув царську службу і став учнем пророка Іллі. Невдовзі у нього самого з’явилася здатність до пророцтва.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 грудня
Які завтра іменини: Веніамін, Адріан, Олександр, Валентин, Герасим, Григорій, Денис, Дмитро, Іван, Ігнатій, Іларіон, Костянтин, Михайло, Петро, Порфирій, Сергій, Федір, Аза.
Талісманом людей, народжених 2 грудня, є змійовик. Зеленувато-жовтий або темно-зелений камінь, який високо цінується за його здатність легко поліруватися. Великі родовища знаходяться на Північному Кавказі, В Сибіру, Індії, Куби, США, але зустріти можна повсюди. Вважається, що змійовик здатний лікувати головні болі, знімати напруження.
В цей день народилися:
- 1832 рік – президент Львова, галицький політик і журналіст Тадеуш Рутовський;
- 1890 рік – український радянський державний діяч Олександр Шумський;
- 1893 рік – американський композитор українського походження Лео Орнстайн;
- 1937 рік – український письменник, політичний діяч Петро Осадчук;
- 1951 рік – український поет-пісняр Степан Галябарда;
- 1981 рік – американська співачка Брітні Спірз.
Що не можна робити цього дня
- 2 грудня не варто з’ясовувати стосунки з близькими, а також зустрічатися з недругами.
- Не рекомендується в цей день звертатися по допомогу.
- Не виходьте 2 грудня з дому без особливої на це потреби, кажуть, що в цей день на вулицях лютує нечисть.
Народні прикмети і традиції 2 грудня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:
- дивилися, який сьогодні день: йде сніг і сильний вітер – зима буде тривала, а весна холодна;
- якщо небо ясне, то можна чекати морозів, а якщо тьмяне – скоро буде відлига;
- різко 2 грудня змінився вітер – найближчі дні зіпсується погода.
Наші предки вважали, що сон, який приснився проти 2 грудня обов’язково здійсниться, тому його варто запам’ятати.
Пам’ятні дати 2 грудня
Цього дня рік тому “Динамо” зазнає в Турині четвертої поразки в Лізі Чемпіонів, а в ЄС представили план співпраці з США за президентства Байдена.
Календар важливих подій в Україні та світі за 2 грудня:
- 1015 рік – в Києві на престол сідає князь Ярослав Мудрий;
- 1697 рік – в Лондоні відкривають кафедральний собор святого Павла, там проводиться перша служба;
- 1804 рік – в соборі Паризької богоматері відбулася коронація імператора Наполеона Бонапарта;
- 1823 рік – в США Джеймс Монро проголосив принцип невтручання європейських держав у справи Американського континенту “Америка для американців!”;
- 1864 рік – в Херсоні заснували перший в Російській імперії Земський банк взаємного кредиту;
- 1870 рік – Рим стає столицею Королівства Італія;
- 1901 рік – в США Кінг Жилетт запатентував безпечну бритву з двостороннім одноразовим лезом;
- 1942 рік – групою вчених з Чикаго була продемонстрована керована ядерна реакція на першому ядерному реакторі;
- 1949 рік – Генеральна асамблея ООН ухвалила Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції іншими особами;
- 1966 рік – в Івано-Франківську створено інститут нафти і газу;
- 1969 рік – у США відбувся перший демонстраційний політ реактивного літака Boeing 747 між Сіетлом та Нью-Йорком, на борту була 191 людина;
- 1982 рік – хірургами з університету Юти було вперше імплантовано штучне серце пенсіонерові Барні Кларку, з ним він прожив 112 днів;
- 1983 рік – на каналі MTV відбувається прем’єра кліпу на пісню Майкла Джексона Michael Jackson’s Thriller;
- 1991 рік – Канада і Польща першими визнали незалежність України;
- 1991 рік – над полком зв’язку 13-ї армії вперше замайорів синьо-жовтий прапор;
- 2001 рік – американська нафтова корпорація Enron оголошує про своє банкрутство, це було одне з найбільших банкрутств у світовій історії.