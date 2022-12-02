Астрологічний прогноз на 2 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день небезпечний для нових починань: найкращий спосіб провалити будь-яку — здавалося б, безпрограшну — справу, це стати до роботи над нею сьогодні. Та й п'ятниця як кінець робочого тижня не сприяє особливої успішності, тож краще займатися вирішенням питань, у яких важко щось зіпсувати. Також великий ризик ошуканства та оман, тому ухвалювати серйозні рішення сьогодні теж небажано.

Символ дня: кажан.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір дня: помаранчевий, теракотовий, кораловий, охра.

Щасливі камені дня: чорні перли.

За яку частину тіла відповідає: грудний відділ.

Хвороби дня: велика можливість ослаблення імунітету, що, своєю чергою, призведе до загострення хронічних – особливо серцево-судинних – захворювань. Необхідно також уникати стресів та емоційної напруженості – вони можуть негативно позначитися на самопочутті.

Харчування дня: можна влаштувати розвантажувальний день – обмеження в харчуванні не спричинять втрати зайвих кілограмів, але допоможуть очистити організм від шлаків і токсинів.

Сни дня: сни нинішньої ночі особливого значення не мають, тому навіть якщо вони будуть дуже неприємними, можна не звертати на них уваги.

Стрижка дня: від відвідування салону краси взагалі – і стрижки зокрема – краще відмовитись.

Афоризм дня: "Хто не носить у собі хаос, той ніколи не народить зірку" (Фрідріх Ніцше).

Ангел-охоронець дня: Амас – виконує бажання тих, хто просить його допомогти.

Магія та містика дня: магічні обряди та ритуали не принесуть очікуваного ефекту, а любовна магія взагалі може бути небезпечною.

Табу дня: небажано спілкуватися з незнайомими людьми, а вже ходити з ними на побачення – тим паче.

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