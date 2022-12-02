В Україні планують перевипустити всі посвідчення водія: що відомо

Звичайні громадяни це робитимуть кожні 10-15 років

В Україні планують перевипустити всі посвідчення водія, а водіїв транспортних компаній змусять перевипускати свої посвідчення кожні 5 років.

Про це заявила заступник голови комітету ВР з транспорту та інфраструктури Юлія Клименко, повідомляє РБК Україна.

"Зараз ми працюємо над гармонізацією законодавства про дорожній рух. Фактично, всі посвідчення водія будуть перевипущені", - зазначила Клименко.

Вона зазначила, що водії транспортних компаній повинні будуть кожні 5 років поновлювати свої посвідчення, як це відбувається у країнах Євросоюзу.

"Громадяни це робитимуть кожні 10-15 років, залежно від того, в якому вигляді Верховна Рада прийме закон", - підсумувала Клименко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні залучать до патрулювання вулиць курсантів вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ.

Також ми інформували, що сервісні центри МВС переходять на новий графік роботи.

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