В Україні до патрулювання вулиць залучать курсантів

В Україні з наступного тижня залучать до патрулювання вулиць курсантів вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі національного телемарафону.

За його словами, під час вимкнення світла одразу ж вдвічі збільшується кількість автомобільних і піших нарядів поліції на вулицях.

"Ми залучаємо сили добровольчих формувань тергромад, які приєднуються до нас і патрулюють вулиці разом. Буквально наступного тижня ми будемо залучати курсантів ВНЗ МВС, які також допомагатимуть патрулювати вулиці поліцейським", – сказав він.

Монастирський закликав громадян бути видимими на дорозі – як пішоходів, так і водіїв, адже багато аварій трапляється у темну пору доби.

"Звичайна світловідбивна стрічка, яку видно метрів за 100, рятує життя", – зазначив він.

Нагадаємо, в МВС повідомили, що в Україні на тлі тривалих відключень світла збільшення криміногенних ситуацій не фіксується, побільшало звернень про домашнє насилля.

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