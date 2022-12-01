Миколаївські десантники хитрістю "вполювали" два ворожі танки (відео)

Миколаївські десантники знищили танк, влаштувавши засідку біля підбитого ними раніше танку противника.

Десантники з Миколаєва знищили ворожий танк, влаштувавши засідку.

Про це повідомляють в пресслужбі ДШВ ЗСУ.

Також читайте ЗСУ "тіктокнули" штаб полку кадирівців під час наради на Запоріжжі

Десантники з протитанкового підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади днями підбили ворожий танк. Екіпаж змушений був залишити бойову машину і "накивати п'ятами".

Розуміючи, що окупанти захочуть евакуювати підбиту, але не знищену техніку, протитанкісти 79-ки влаштували поблизу неї засідку.

"Кмітливість десантників було винагороджено: невдовзі на місце події, для проведення евакуації, приїхав ще один танк. Далі для фахівців з протитанкового підрозділу було вже справою техніки: добре навівши протитанкову керовану ракету, вони поцілили у ворожу бойову машину, знищивши її", - повідомляють у ДШВ.

Нагадаємо, що ворожий БпЛА самоліквідувався, намагаючись збити безпілотник ЗСУ. Український дронзафільмував ганьбу свого опонента і спокійно далі продовжив свою роботу.

Читайте також: