На Житомирщині у водоймі втопився 8-річний хлопчик: подробиці

У Житомирській області стався трагічний випадок на воді.

У Житомирській області на водоймі втопилася дитина. Хлопчик вибіг на тонкий лід.

Про це повідомляє поліція Житомирської області.

Трагедія сталася вчора, 23 листопада у Ємільчинській громаді на Житомирщині. Біля місцевої водойми бавилися двоє дітей - хлопчики 6 та 8 років.

В якийсь момент старший хлопчик вийшов на тонкий лід і провалився. Менший побіг кликати на допомогу людей.

За деякий час хлопчика, який тонув, дістали з води. Однак врятувати його життя не вдалося.

Нині правоохоронці встановлюють всі причини та обставини події. Відомо, що в родині загиблого хлопчика є ще двоє старших, повнолітніх дітей. У поле зору соціальних служб чи поліції сім’я не потрапляла.

Правоохоронці закликали батьків бути відповідальними та розповідати дітям про правила безпеки на вулиці та вдома.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Вільнянську лікарню у Запорізькій області. Внаслідок вибуху загинуло дводенне немовля. Ще двох медиків рятувальники дістали з-під завалі, у одного із них опіки 37% тіла.

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