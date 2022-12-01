В Украине к патрулированию улиц привлекут курсантов

В Украине со следующей недели привлекут к патрулированию улиц курсантов высших учебных заведений, подчиненных Министерству внутренних дел.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире национального телемарафона.

По его словам, при выключении света сразу же вдвое увеличивается количество автомобильных и пеших нарядов полиции на улицах.

"Мы привлекаем силы добровольческих формирований тергромад, которые присоединяются к нам и патрулируют улицы вместе. Буквально на следующей неделе мы будем привлекать курсантов вузов МВД, которые также будут помогать патрулировать улицы полицейским", – сказал он.

Монастырский призвал граждан быть видимыми на дороге – как пешеходов, так и водителей, ведь многие аварии происходят в темное время суток.

"Обычная светоотражающая лента, которая видна метров на 100, спасает жизнь", – отметил он.

Напомним, в МВД сообщили, что в Украине на фоне длительных отключений света увеличение криминогенных ситуаций не фиксируется, стало больше обращений о домашнем насилии.

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