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Окупанти вночі обстріляли Запоріжжя

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Окупанти вночі обстріляли Запоріжжя

Фото: УНІАН

Перед вибухами у місті оголосили повітряну тривогу

У Запоріжжі в ніч на друге грудня пролунали вибухи.

Про це повідомляє Суспільне.

У повідомленні вказується, що звуки вибухів пролунали приблизно о 20:18. 

Вибухи в місті пролунали через кілька хвилин після оголошеної повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські агресори пізно ввечері обстріляли житлову багатоповерхівку на Харківщині.

Крім того, ми раніше інформували, що на Сумщині під час ворожого обстрілу напередодні загинула дитина, яка не доїхала додому кілька метрів.

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Дата публікації
Перегляди
877
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