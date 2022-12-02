Оккупанты ночью обстреляли Запорожье

Перед взрывами в городе объявили воздушную тревогу

В Запорожье в ночь на второе декабря прогремели взрывы.

Об этом сообщает Суспильне.

В сообщении указывается, что звуки взрывов раздались примерно в 20:18.

Взрывы в городе раздались через несколько минут после объявленной воздушной тревоги.

Напомним, ранее сообщалось, что российские агрессоры поздно вечером обстреляли жилую многоэтажку в Харьковской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Сумщине во время вражеских обстрелов накануне погиб ребенок, не доехавший домой несколько метров.

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