Оккупанты ночью обстреляли Запорожье

Перед взрывами в городе объявили воздушную тревогу
В Запорожье в ночь на второе декабря прогремели взрывы.
Об этом сообщает Суспильне.
В сообщении указывается, что звуки взрывов раздались примерно в 20:18.
Взрывы в городе раздались через несколько минут после объявленной воздушной тревоги.
Напомним, ранее сообщалось, что российские агрессоры поздно вечером обстреляли жилую многоэтажку в Харьковской области.
Кроме того, мы ранее информировали, что на Сумщине во время вражеских обстрелов накануне погиб ребенок, не доехавший домой несколько метров.
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