Астрологический прогноз на 2 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день опасен для новых начинаний: лучший способ провалить любое – казалось бы, самое беспроигрышное – дело, это приступить к работе над ним сегодня. Да и пятница, как конец рабочей недели, не способствует особой успешности, так что лучше заниматься решением вопросов, в которых трудно что-нибудь испортить. Также велик риск обмана и заблуждений, поэтому принимать серьезные решения сегодня тоже нежелательно.

Символ дня: летучая мышь.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый, коралловый, охра.

Счастливые камни дня: черный жемчуг.

За какую часть тела отвечает: грудной отдел.

Болезни дня: велика вероятность ослабления иммунитета, что, в свою очередь, приведет к обострению хронических – особенно сердечно-сосудистых – заболеваний. Необходимо также избегать стрессов и эмоционального напряжение – они могут негативно отразиться на самочувствии.

Питание дня: можно устроить разгрузочный день – ограничения в питании не станут причиной потери лишних килограммов, но помогут очистить организма от шлаков и токсинов.

Сны дня: сны нынешней ночи особого значения не имеют, поэтому – даже если они будут очень неприятными – можно не обращать на них внимания.

Стрижка дня: от посещения салона красоты вообще – и стрижки в частности – лучше отказаться.

Афоризм дня: "Кто не носит в себе хаос, тот никогда не родит звезду" (Фридрих Ницше).

Ангел-хранитель дня: Амас – исполняет желания тех, кто просит его о помощи.

Магия и мистика дня: магические обряды и ритуалы не принесут ожидаемого эффекта, а любовная магия и вовсе может быть опасной.

Табу дня: нежелательно общаться с незнакомыми людьми, а уже ходить с ними на свидание – тем более.

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