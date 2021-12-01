Церковне свято 2 грудня: день пам'яті святого пророка Авдія

У народі вірили, що Авдій опікується домашнім господарством та сімейним добробутом.

2 грудня православна церква вшановує пам'ять святого Авдія – одного з дванадцяти малих біблійних пророків.

Історія свята

За переказами, Авдій жив у часи першого розгрому Єврейського царства і обіймав посаду домоправителя при дворі ізраїльського царя Ахава. Попри розпусту, що панувала навколо, він вів благочестиве життя. Коли почалися гоніння на слуг Бога, ініціатором яких стала дружина правителя Єзавель, Авдій почав допомагати їм. Так, він укрив у печерах сто служителів і носив їм їжу, доки вони ховалися від ворогів. Відомо, що Авдій, залишивши царську службу, став супутником пророка Іллі, скрізь слідував за ним і сам одержав дар пророцтва. Щоправда, книга пророцтв, що залишилася після Авдія, складається лише з одного розділу.

Народні традиції і прикмети

У народі вірили, що Авдій опікується домашнім господарством та сімейним благополуччям. За це святого прозвали Дбайливцем. У день його іменин треба було постукати обухом сокири по всіх одвірках і віконних рамах - за повір'ям, це перешкоджало нечисті пробратися в будинок.

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Сніжний день з сильним вітром – чекай на тривалу зиму і холодну весну.

Багато снігу з глибокими заметами – чекай на багатого врожаю наступного року.

Ясне небо – чекай морозів, а тьмяне – буде відлига найближчими днями.

Вітер різко змінився на південно-західний з південно-східного – найближчим часом погода зіпсується.

Що заборонено робити 2 грудня

Не варто без потреби виходити з дому. Кажуть, що цього дня на вулиці лютує нечисть.

Не варто з’ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями.

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