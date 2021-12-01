Церковный праздник 2 декабря: день памяти святого пророка Авдия

В народе верили, что Авдий занимается домашним хозяйством и семейным благополучием.

2 декабря православная церковь чтит память святого Авдия – одного из двенадцати малых библейских пророков.

История праздника

По преданию, Авдий жил во времена первого разгрома Еврейского царства и занимал должность домоправителя при дворе израильского царя Ахава. Несмотря на господство вокруг, он вел благочестивую жизнь. Когда начались гонения на слуг Бога, инициатором которых стала жена правителя Иезавель, Авдий стал помогать им. Да, он укрыл в пещерах сто служителей и носил им пищу, пока они скрывались от врагов. Известно, что Авдий, оставив царскую службу, стал спутником пророка Илии, всюду следовал за ним и сам получил дар пророчества. Правда, оставшаяся после Авдия книга пророчеств состоит только из одной главы.

Народные традиции и приметы

В народе верили, что Авдей занимается домашним хозяйством и семейным благополучием. За это святого прозвали Радетелем. В день его именин надо было постучать обухом топора по всем косякам и оконным рамам – по поверью, это препятствовало нечистые пробраться в дом.

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Снежный день с сильным ветром – жди продолжительную зиму и холодную весну.

Много снега с глубокими сугробами – жди богатого урожая в следующем году.

Ясное небо – жди морозов, а тусклое – будет оттепель в ближайшие дни.

Ветер резко сменился юго-западным с юго-восточного – в ближайшее время погода испортится.

Что запрещено делать 2 декабря

Не стоит без нужды выходить из дома. Говорят, что в этот день на улице свирепствует нечисть.

Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями.

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