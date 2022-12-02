Как приготовить самый популярный китайский омлет: простой рецепт

Такое простое и вкусное блюдо можно найти на столе практически каждой китайской семьи. Полезный омлет подают часто с рисом и готовят как на завтрак, так и на праздничный ужин. Как приготовить – читайте в материале ТСН.ua.

В китайской кухне омлет был тысячи лет назад. А в XX веке яйца стали здесь смешивать с помидорами. В это время связи Китая с западным миром стали очень активными. В Поднебесную рецепты с помидорами привезли европейцы. Поэтому уже в 1920 году жареное яйцо с помидорами готовили дома и даже подавали в лучших ресторанах Шанхая. Рецепт очень быстро распространился и сегодня очень популярен.

Китайский омлет с помидорами быстро готовится и не нуждается в сложных ингредиентах. А если вам хочется добавить немного пикантности, возьмите немного чеснока и щепотку сахара.

Сегодня для многих китайцев этот рецепт омлета представляет собой воплощение домашнего уюта. Поэтому у каждой семьи есть свой вариант блюда. Однако самая популярная традиционная версия.

Как готовить китайский омлет с помидорами?

Ингредиенты:

3 помидора;

3 яйца;

3 зубчика чеснока;

3 ст. ложки подсолнечного масла;

1 ст. ложка воды;

1/4 ст. ложки соли;

1/2 ст. ложки сахара.

Процесс приготовления:

Помидоры очищаются от кожуры и нарезаются маленькими кубиками. Затем измельчается чеснок. Яйца взбиваются вилкой, добавляется столовая ложка воды и еще раз взбивается вся масса. На сковороде подогревается масло, выливается яичная смесь. Яйца нужно постоянно помешивать лопаткой вперед и назад, чтобы к моменту, когда они приготовятся, сформировались небольшие кусочки. Затем они выкладываются в отдельную тарелку. На сковороде снова подогревается масло, выкладываются помидоры и чеснок. 30 секунд тушатся под крышкой, пока томаты не станут мягкими. К помидорам прилагаются яйца, сахар, соль и готовится еще 30 секунд.

К столу такое блюдо нужно подавать только горячим.