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Как приготовить самый популярный китайский омлет: простой рецепт

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
97
Время на прочтение
2 мин
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Как приготовить самый популярный китайский омлет: простой рецепт

Как приготовить самый популярный китайский омлет: простой рецепт / Фото: Pexels

Такое простое и вкусное блюдо можно найти на столе практически каждой китайской семьи. Полезный омлет подают часто с рисом и готовят как на завтрак, так и на праздничный ужин. Как приготовить – читайте в материале ТСН.ua.

В китайской кухне омлет был тысячи лет назад. А в XX веке яйца стали здесь смешивать с помидорами. В это время связи Китая с западным миром стали очень активными. В Поднебесную рецепты с помидорами привезли европейцы. Поэтому уже в 1920 году жареное яйцо с помидорами готовили дома и даже подавали в лучших ресторанах Шанхая. Рецепт очень быстро распространился и сегодня очень популярен.

Китайский омлет с помидорами быстро готовится и не нуждается в сложных ингредиентах. А если вам хочется добавить немного пикантности, возьмите немного чеснока и щепотку сахара.

Сегодня для многих китайцев этот рецепт омлета представляет собой воплощение домашнего уюта. Поэтому у каждой семьи есть свой вариант блюда. Однако самая популярная традиционная версия.

Как готовить китайский омлет с помидорами?

Ингредиенты:

  • 3 помидора;
  • 3 яйца;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 3 ст. ложки подсолнечного масла;
  • 1 ст. ложка воды;
  • 1/4 ст. ложки соли;
  • 1/2 ст. ложки сахара.

Процесс приготовления:

  1. Помидоры очищаются от кожуры и нарезаются маленькими кубиками. Затем измельчается чеснок.
  2. Яйца взбиваются вилкой, добавляется столовая ложка воды и еще раз взбивается вся масса.
  3. На сковороде подогревается масло, выливается яичная смесь. Яйца нужно постоянно помешивать лопаткой вперед и назад, чтобы к моменту, когда они приготовятся, сформировались небольшие кусочки. Затем они выкладываются в отдельную тарелку.
  4. На сковороде снова подогревается масло, выкладываются помидоры и чеснок. 30 секунд тушатся под крышкой, пока томаты не станут мягкими.
  5. К помидорам прилагаются яйца, сахар, соль и готовится еще 30 секунд.

К столу такое блюдо нужно подавать только горячим.

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Дата публикации
Просмотры
97
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