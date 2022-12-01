Лукашенко звинуватив Україну у спробі втягнути НАТО у війну

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Україну в спробі "втягнути НАТО в збройний конфлікт в країні під будь-яким приводом".

Про це повідомляє провладне білоруське агентство БЕЛТА.

"Усі силові відомства відзначають збільшення кількості провокацій біля державного кордону. Україна під будь-яким приводом намагається втягнути в конфлікт війська держав-членів НАТО", - сказав він на нараді із силовиками 1 грудня.

На його думку, це підтверджує нещодавнє падіння ракети на території Польщі.

Псевдопрезидент вважає, що НАТО становить загрозу для Білорусі. Він закликав силовиків продовжувати постійний моніторинг будь-яких ознак можливої ​​2підготовки прямої агресії проти Білорусі". Станом на зараз, зі слів Лукашенка, "вони готові контролювати ситуацію та стримувати ворога".

"Ми чуємо заклики до захоплення влади силовим шляхом і вчинення терористичних актів на території Білорусі", - каже самопроголошений президент.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко, говорячи про інцидент в Польщі з ракетою, заявив, що Росія непричетна до цього, хоча це і сталося саме через масований ракетний обстріл РФ. За його словами, російських ракет у момент інциденту на білорусько-польському кордоні у повітрі не було.

Під час того ж таки інтерв'ю, до речі російському пропагандистському телеканалу, Олександр Лукашенко звинуватив США у тому, що Україна та агресорка Росія не сідають за стіл переговорів.

білоруський диктатор також пригрозив Україні наслідками у разі відмови від переговорів. За його словами, Києву треба "зупинитися" і піти на мирні переговори з росіянами, якщо українська сторона, за його словами, хоче уникнути величезних жертв і "повного знищення України".

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