Боїться, що приберуть: Лукашенко в паніці змінив кухаря, прислугу та охорону

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко почав не на жарт хвилюватися за своє життя.

Білоруського диктатора Олександра Лукашенка налякала раптова смерть міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея. Через це він змінив охорону та прислугу.

Про страх Лукашенка, що його "приберуть" написав у твітері російський опозиційонер Леонід Невзлін.

"Диктатор нікому не довіряє. Небезпідставно. Він вважає, що після Макея пишний похорон можуть влаштувати вже йому. Москву не влаштовує затримка із вступом білоруської армії у війну проти України, Кремль готовий задіяти всі важелі для тиску на білоруський режим", - написав він.

За його словами, з особистих джерел у спецслужбах йому стало відомо, що смерть Макея була неприродною.

"Очільник МЗС Білорусі Володимир Макей помер внаслідок отруєння отрутою, розробленою у спецлабораторії ФСБ, кажуть джерела, близькі до російських спецслужб. Клінічна картина відповідає смерті від інфаркту, інсульту чи серцевої недостатності", - написав Невзлін.

Нагадаємо, що 26 листопада стало відомо про раптову смерть голови МЗС Білорусі Володимира Макея. Дипломата не стало у віці 64 років. Причину його смерті не називали. Також з'явилася інформація, що Росія планує ліквідувати Лукашенка, щоб отримати контроль над армією Білорусі та використати її у війні проти України.

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