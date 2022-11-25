У Білорусі повним ходом іде прихована мобілізація

Усіх чоловіків, які перебувають на військовому обліку, викликають до військкоматів для звіряння облікових даних.

У білоруському місті Барановичі військкомат викликає усіх військовозобов'язаних на “планову перевірку” облікових даних, яка проводиться за дорученням самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє intex-press.by з посиланням на офіційний сайт Барановичського міського виконавчого комітету.

За словами військового комісара міста Барановичі, а також Барановичського та Ляховичського районів Білорусі полковника Вадима Королика, громадян викликають до військкомату переважно повістками, а також телефоном або через кадровий відділ підприємства. Ця відбувається начебто для того, щоб провести заплановану звірку облікових даних.

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Досі “звіряли облікові дані” у військовозобов'язаних, які працюють в організаціях та підприємствах незалежно від форм власності.

Від середини листопада до кінця поточного року облікові дані мають намір звірити у всіх чоловіків, які перебувають на військовому обліку.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі сказав, що його країна ніколи не відмовлялася від участі у так званій "спеціальній воєнній операції", але не буде відправляти до України своїх солдатів.

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