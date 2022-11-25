В Беларуси полным ходом идет скрытая мобилизация

Всех мужчин, состоящих на военном учете, вызывают к военкоматам для сверки учетных данных.

В белорусском городе Барановичи военкомат вызывает всех военнообязанных на "плановую проверку" учетных данных, которая проводится по поручению самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко.

Об этом сообщает intex-press.by со ссылкой на официальный сайт Барановичского городского исполнительного комитета.

По словам военного комиссара города Барановичи, а также Барановичского и Ляховичского районов Беларуси полковника Вадима Королика, граждан вызывают в военкомат преимущественно повестками, а также по телефону или через кадровый отдел предприятия. Это происходит якобы для того, чтобы провести запланированную сверку учетных данных.

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До сих пор "сверяли учетные данные" у военнообязанных, работающих в организациях и предприятиях независимо от форм собственности.

С середины ноября до конца текущего года учетные данные намерены сверить у всех мужчин, состоящих на военном учете.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси сказал, что его страна никогда не отказывалась от участия в так называемой "специальной военной операции", но не будет отправлять в Украину своих солдат.

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