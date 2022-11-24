Около 15 тыс. белорусских военных готовы воевать против Украины — Генштаб ВСУ

В то же время в Генштабе считают, что белорусская армия неспособна вести боевые действия самостоятельно.

На территории Беларуси вблизи украинской границы Россия сосредоточила более 9 тысяч своих военнослужащих.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, в настоящее время Россия стянула в Беларусь более 9 тысяч военных и 250 единиц военной техники.

"Около 15 тысяч белорусских военных готовы принять участие в так называемой "специальной военной операции". В частности, из-за высокого денежного довольствия", — сказал Громов.

В то же время в Генштабе считают, что белорусская армия неспособна вести боевые действия самостоятельно.

Также Громов рассказал, что оккупанты распространяют слухи о так называемом обострении ситуации на российско-украинской границе с 23 по 28 ноября. РФ утверждает, что якобы Украина посредством НАТО "хочет захватить приграничные районы Беларуси и РФ".

Наступление из Беларуси: насколько реальна угроза

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что оккупанты могут снова попытаться атаковать украинскую столицу.

Советник офиса президента Алексей Арестович сообщил, что РФ в своих планах рассматривает возможность нового наступления из Беларуси на территорию Украины. По его словам, оккупанты могут напасть либо на Волынь, либо на Киев.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев также не исключил возможности повторного наступления российской оккупационной армии на Киев. Но для этого захватчикам нужно время.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заверила, что на сегодня на белорусско-украинской границе находится недостаточное количество вражеских сил для повторного наступления.