Европарламент утвердил помощь Украине в размере рекордных 18 млрд евро

Европарламент утвердил новый механизм помощи Украине на 2023 год на рекордную общую сумму в 18 млрд евро, в рамках которого государство будет получать от ЕС по 1,5 млрд евро ежемесячно.

Об этом глава Европарламента Роберта Метсола сообщила в Сети 24 ноября.

Заметим, это решение еще предстоит утвердить Совету ЕС.

"После девяти месяцев войны, которую ведет Кремль, наша поддержка Украины только крепнет. Мы не оставим своих позиций", – говорится в заявлении Метсолы.

Ранее Еврокомиссия предложила формат поддержки Украины, предусматривающий выплату в течение 2023 года 18 млрд евро. Помощь будет состоять из долгосрочных кредитов с существенной скидкой. Срок погашения этих кредитов – до 35 лет с началом с 2033 года. Отметим, что проценты по кредиту вместо Украины покроют страны-члены ЕС.

Для оказания помощи Украине есть условие – реформы, необходимые для приближения к членству в Евросоюзе.

Деньги от ЕС можно будет направлять на:

неотложные бюджетные расходы (не военные) включая выплату пенсий;

восстановление критически важной инфраструктуры;

начальную поддержку послевоенной реконструкции.

"Эта стабильная, регулярная и предполагаемая финансовая помощь – в среднем 1,5 млрд евро в месяц – поможет покрыть значительную часть краткосрочных потребностей Украины в финансировании на 2023 год, которые, по оценкам украинской власти и Международного валютного фонда, составляют от 3 до 4 млрд евро в месяц", – объяснили ранее в Еврокомиссии.

Также отмечалось, что предложенная ЕС поддержка должна быть подкреплена такими же усилиями других крупных доноров, чтобы покрыть все потребности Украины в финансировании на 2023 год.

Заметим, что с финальным утверждением плана могут возникнуть проблемы. Соответствующее решение должны поддержать все страны-члены ЕС, но против активно выступает Венгрия.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал 18 ноября, что вскоре Украина получит 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС в рамках программы на 18 млрд евро.

Добавим, что 22 ноября в госбюджет Украины поступило 60 млн дол. финансирования от Всемирного банка. Из этой суммы 50 млн дол. предоставлено на льготных условиях от Международной ассоциации развития, а остальные 10 млн дол. – как гарантии от Латвии.

Европейская помощь: ЕС увеличивает финансирование для Украины

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