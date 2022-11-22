Зеленський розповів, де Україна бере гроші на зарплати і пенсії

Президент наголосив що фінансовий фронт для України зараз так само важливий, як і передова.

Україна завдяки підтримці міжнародних партнерів зберігає соціальну стабільність і попри всі російські удари виконує свої соціальні зобов’язання.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення увечері, 22 листопада.

За словами президента, від початку повномасштабної війни влада здійснює стабільні виплати пенсіонерам – це майже 11 мільйонів українців і українок старшого віку. Крім того, було проведено індексацію пенсій. 6 мільйонів громадян мають ту чи іншу форму соціальної підтримки.

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Зеленський розповів, що лише цього місяця на соціальні виплат загалом потратять майже 14 мільярдів гривень. Це допомоги багатодітним, малозабезпеченим, одиноким матерям, людям з інвалідністю.

"Ще більш як 2 мільйони внутрішніх переселенців отримують допомогу від держави. Плюс зарплати працівникам бюджетної сфери. Робимо все, щоб забезпечувати виплати для всіх наших захисників і захисниць", – зазначив він.

Президент наголосив що фінансовий фронт для України зараз так само важливий, як і передова на полі бою.

"І я дякую всім, хто допомагає нашій державі акумулювати необхідні кошти. І нашим друзям у світі, і бізнесу, який попри все продовжує працювати та сплачувати податки", – підсумував глава держави.

Нагадаємо, що у вівторок, 22 листопада, Сполучені Штати виділили Україні 4,5 мільярда доларів, які спрямують на зарплати та пенсії.

Крім того, Україна отримала від Світового банку 60 млн доларів позики. Ці кошти витратять на зарплати держслужбовців та освітян.

А прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала на свої рахунки 2,5 млрд євро чергового траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.