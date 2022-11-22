Зеленский рассказал, где Украина берет деньги на зарплаты и пенсии

Президент подчеркнул, что финансовый фронт для Украины сейчас так же важен, как и передовая.

Украина благодаря поддержке международных партнеров сохраняет социальную стабильность и, несмотря на все российские удары, выполняет свои социальные обязательства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения вечером, 22 ноября.

По словам президента, с начала полномасштабной войны власти осуществляют стабильные выплаты пенсионерам – это почти 11 миллионов украинцев и украинок старшего возраста. Кроме того, была проведена индексация пенсий. 6 миллионов граждан имеют ту или иную форму социальной поддержки.

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Зеленский рассказал, что только в этом месяце на социальные выплаты в общей сложности потратят почти 14 миллиардов гривен. Это помощь многодетным, малоимущим, одиноким матерям, людям с инвалидностью.

"Еще более 2 миллионов внутренних переселенцев получают помощь от государства. Плюс зарплаты работникам бюджетной сферы. Делаем все, чтобы обеспечивать выплаты для всех наших защитников и защитниц", – отметил он.

Президент подчеркнул, что финансовый фронт для Украины сейчас так же важен, как и передовая на поле боя.

"И я благодарю всех, кто помогает нашему государству аккумулировать необходимые средства. И нашим друзьям в мире, и бизнесу, который, несмотря ни на что, продолжает работать и платить налоги", – подытожил глава государства.

Напомним, что во вторник, 22 ноября, Соединенные Штаты выделили Украине 4,5 миллиарда долларов, которые направят на зарплаты и пенсии.

Кроме того, Украина получила от Всемирного банка 60 млн долларов. Эти средства потратят на зарплаты госслужащих и педагогов.

Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила на свои счета 2,5 млрд евро очередного транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза.