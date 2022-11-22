Світовий банк надав Україні 60 млн доларів позики: на що підуть гроші

Ці кошти витратять на зарплати держслужбовців та освітян.

Сьогодні, 22 листопада, державний бюджет України отримав 60 млн доларів фінансування від Світового банку. З цих коштів 50 млн доларів надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку, решта 10 млн доларів як гарантії від Латвії.

Про це повідомили у пресслужбі уряду.

"Ми вдячні уряду Латвії та команді Світового банку за підтримку фінансової стабільності України. Залучені кошти дозволять Україні посилити фінансування для працівників бюджетної сфери, а також і надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Ці позики Україна отримала в межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Термін погашення кредиту від МАР – 10 років з 4-річним пільговим періодом, одноразова комісія – 0,25%, комісія за зобов’язання – 0,25% річних від незнятого залишку.

Кредит від Латвії Україна повинна погасити впродовж 18,5 років з 4-річним пільговим періодом, одноразова комісія – 0,25% та комісія за зобов’язання – 0,25%.

"Кошти буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери як на національному, так і регіональному рівнях", - зазначили в уряді.

Фінансова допомога Україні

США виділили Україні 4,5 мільярда доларів для підтримки держбюджету. Ці кошти спрямують на зарплати медикам, вчителям та на пенсії.

У листопаді Світовий банк повідомив, що виділив додаткові 500 мільйонів доларів, щоб допомогти Україні задовольнити термінові потреби у видатках, спричинені повномасштабним вторгненням Росії та війною, що триває.

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