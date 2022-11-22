alyona alyona розповіла про втрату в її родині

Українська репвиконавиця alyona alyona поділилася з шанувальниками сумною звісткою.

Артистка розповіла, що днями померла її бабуся. Про це alyona alyona повідомила в дописі, в якому пригадала їхній хіт із співачкою Джамалою "Жалі".

Репвиконавиця зізналася, що ця пісня нагадує їй про те, як у день знімань кліпу до пісні також пішла її друга бабуся.

"У день зйомок кліпу на цей трек мені зранку подзвонили батьки і сказали, що на Кіровоградщині померла моя бабуся. Я розповідала вам цю історію. І так склалося, що я не змогла провести її в останню путь. А вчора мої родичі розповіли, що померла моя інша бабуся", - написала alyona alyona.

Виконавиця подякувала шанувальникам за те, що вони продовжують слухати цю пісню та діляться під неї своїми історіями.

"Я безмежно рада, що ми створили її, адже вона нагадує, що жалі — природне почуття, але якщо заповнити своє порожнє серце лише жалями — в цьому серці не буде місця надії на світле майбутнє", - додала артистка.

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