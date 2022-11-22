alyona alyona рассказала о потере в ее семье

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona поделилась с поклонниками печальным известием.

Артистка рассказала, что на днях скончалась ее бабушка. Об этом alyona alyona сообщила в сообщении, в котором вспомнила их хит с певицей Джамалой "Жалі".

Рэп-исполнительница призналась, что эта песня напоминает ей о том, как в день съемок клипа к песне также ушла ее вторая бабушка.

"В день съемок клипа на этот трек, мне утром позвонили родители и сказали, что в Кировоградской области умерла моя бабушка. Я рассказывала вам эту историю. И так сложилось, что я не смогла провести ее в последний путь. А вчера мои родственники рассказали, что умерла моя другая бабушка", — написала alyona alyona.

Исполнительница поблагодарила поклонников за то, что они продолжают слушать эту песню и делятся под нее своими историями.

"Я безгранично рада, что мы создали ее, ведь она напоминает, что жалости — естественное чувство, но если заполнить свое пустое сердце только жалостью — в этом сердце не будет места надежды на светлое будущее", — добавила артистка.

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