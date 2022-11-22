Стоит ли бояться украинцам "энергетического апокалипсиса" — прогноз гендиректора YASNO

Гендиректор энергоснабжающей компании YASNO (субхолдинг ДТЭК ) Сергей Коваленко считает маловероятным возникновение в Украине "энергетического апокалипсиса".

Об этом Коваленко сказал в эфире информационного телемарафона, комментируя возможные последствия для энергопотребителей при новых обстрелах и повреждениях объектов энергетической инфраструктуры, передает УНИАН.

"По моему мнению, энергетический апокалипсис, тотальные отключения на какие-то очень-очень долгие интервалы очень маловероятны. Потому что российские террористы рассчитывали, что уже 11-12 октября у нас наступит этот апокалипсис. Но уже 22 ноября, — да, мы где-то без света, — но тотального разрушения (энергосистемы) нет… Поэтому, на мой взгляд, тотальное разрушение невозможно", — сказал он.

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В то же время, по словам Коваленко, у органов государственной, местной власти и энергетики есть планы на разные варианты событий, вся энергосистема готовится к самому сложному сценарию.

"Но я считаю, что мы пройдем этот промежуток времени, и уже в апреле проблемы не будет большой", — подчеркнул он.

Относительно нынешнего состояния энергосистемы Украины Коваленко отметил, что ситуация достаточно сложная по всей Украине, и главный вопрос — удержать энергосистему контролируемой и не допустить полных отключений электроэнергии.

"Я считаю, что, скорее всего, в режиме отключений электроэнергии украинцам придется жить до конца марта – начале апреля", – сказал гендиректор YASNO.

Он добавил, что это "базовый сценарий" развития событий, если не будет новых обстрелов и повреждений.

"Если будут новые повреждения, то, возможно, будут более длительные отключения — на 4-6 часов и больше. А если не будет обстрелов, не будет новых повреждений, и наша генерация, которая пока недоступна с начала широкомасштабной войны, вернется в энергосистему Украины, то мы из дефицитного государства превратимся снова в профицитное, тогда все эти отключения сойдут насмарку", — сообщил Коваленко.

По словам гендиректора YASNO, на сегодняшний день самая сложная ситуация с энергоснабжением на деоккупированных территориях и в прифронтовых населенных пунктах.

"Если же говорить о тыловых городах, то в первую очередь можно отметить, что пострадал Киев и область, и Одесщина", — сказал Коваленко.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате ракетных ударов России по критической инфраструктуре почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

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