Шмыгаль рассказал, продает ли Украина электричество в ЕС

Премьер заверил, что украинские электростанции производят ток только для нужд нашего государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль опроверг тезисы российской пропаганды, что Украина экспортирует электричество в ЕС, из-за чего наши граждане вынуждены сидеть без света.

Об этом он заявил сегодня на заседании правительства, 22 ноября.

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"Как всегда бывает в таких случаях, появляется много слухов, а иногда и откровенной лжи. Давайте окончательно расставим точки над "і" по некоторым важным вопросам", — сказал премьер.

Шмыгаль заверил, что Украина не продает электроэнергию в Европейский Союз с 11 октября, когда началась массированная атака на нашу энергосистему.

"То есть то, что наши электростанции сейчас производят — они производят для Украины и украинцев", — подчеркнул он.

Манипуляция РФ по поводу отключения электричества

Ранее в Государственной таможенной службе сообщили, что Украина за январь-сентябрь 2022 года в 2,3 раза увеличила доход от экспорта электроэнергии в Европу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в результате мощных атак 10 и 11 октября Украина приостановила экспорт электроэнергии.

В свою очередь пророссийские боты начали распространять в соцсетях информацию, что отключения электричества в Украине продолжаются не столько из-за атак РФ, столько из-за того, что Украина якобы до сих пор экспортирует электроэнергию. Призывая украинцев к протестам, Россия пытается "расшатать" области Украины из-за проблем с энергетикой.

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