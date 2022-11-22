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Зеленский назвал количество населенных пунктов, которые ВСУ еще предстоит освободить

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Зеленский назвал количество населенных пунктов, которые ВСУ еще предстоит освободить

Фото: Офис президента Украины

По меньшей мере, десятки из временно захваченных населенных пунктов полностью разрушены ударами российской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ еще предстоит освободить около двух тысяч оккупированных Россией сел и городов.

Об этом глава государства сказал во время выступления перед Конгрессом мэров и глав муниципалитетов Франции.

"В общем городов и сел, которые нам еще предстоит освободить и восстановить — около двух тысяч. Минимум десятки из них разрушены ударами российской армии полностью, как Мариуполь или Волноваха", — сообщил Зеленский.

"Когда в город приходит Россия, там не остается вообще ничего от нормальной жизни. Она приносит репрессии и издевательства. Когда же украинский флаг возвращается на освобожденную территорию, мы делаем все, чтобы вместе с ним вернулась нормальная жизнь", – добавил президент.

Он также поблагодарил всех, кто поддерживает Украину, ее оборону, финансы, восстановление. Это буквально помощь в спасении жизни, подчеркнул глава государства.

Напомним, ВСУ должны освободить еще три населенных пункта, чтобы полностью изгнать оккупантов из Николаевской области. Об этом заявил глава ОВА Виталий Ким.

В то же время у российских войск возникли проблемы в Луганской области. Так, их наземные продвижения почти остановились из-за сильного дождя и грязной погоды на востоке, в то же время это не останавливает ВСУ.

По прогнозам советника Офиса президента Алексея Арестовича, в феврале-марте в России "сломается хребет" и прекратит существовать путинский режим.

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Дата публикации
Просмотры
1433
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