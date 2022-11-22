Зеленский назвал количество населенных пунктов, которые ВСУ еще предстоит освободить

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ еще предстоит освободить около двух тысяч оккупированных Россией сел и городов.

Об этом глава государства сказал во время выступления перед Конгрессом мэров и глав муниципалитетов Франции.

"В общем городов и сел, которые нам еще предстоит освободить и восстановить — около двух тысяч. Минимум десятки из них разрушены ударами российской армии полностью, как Мариуполь или Волноваха", — сообщил Зеленский.

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"Когда в город приходит Россия, там не остается вообще ничего от нормальной жизни. Она приносит репрессии и издевательства. Когда же украинский флаг возвращается на освобожденную территорию, мы делаем все, чтобы вместе с ним вернулась нормальная жизнь", – добавил президент.

Он также поблагодарил всех, кто поддерживает Украину, ее оборону, финансы, восстановление. Это буквально помощь в спасении жизни, подчеркнул глава государства.

Напомним, ВСУ должны освободить еще три населенных пункта, чтобы полностью изгнать оккупантов из Николаевской области. Об этом заявил глава ОВА Виталий Ким.

В то же время у российских войск возникли проблемы в Луганской области. Так, их наземные продвижения почти остановились из-за сильного дождя и грязной погоды на востоке, в то же время это не останавливает ВСУ.

По прогнозам советника Офиса президента Алексея Арестовича, в феврале-марте в России "сломается хребет" и прекратит существовать путинский режим.

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