Освобождение Луганщины: в ВСУ сообщили о предпосылках для операции по деоккупации

В Восточной группировке войск рассказали об актуальной ситуации укрепления оккупантов.
Деоккупировать Луганскую область быстро командование ВСУ не намерено, поскольку на этом направлении оккупанты давно укрепились за счет боевиков так называемой "ЛНР" и сил, ранее находившихся в Харьковской области.
Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире всеукраинского телемарафона.
"У врага там было образование это так называемое "ЛНР", которое он использовал как плацдарм для подготовки нападения на нас, к тому же, создав там этот корпус так называемой "народной милиции ЛНР". Он под руководством российского офицерского состава готовился к войне постоянно", тренировался еще во время Операции объединенных сил", — сказал Сергей Череватый.
По его словам, оккупанты в Луганской области успели подготовиться также в инженерном плане.
Сергей Череватый сообщил, что часть вражеских войск после отступления из Харьковской области и Лимана в Донецкой области перевернута в Луганскую область.
Поэтому ВСУ на этом направлении не идут в лобовые атаки. Украинские подразделения атакуют врага высокоточными ударами, а затем оперативно переходят в контратаки.
"Мы максимально их поражаем сначала огнем, в том числе высокоточными боеприпасами, и только появляется возможность, как это было в последний раз в Макеевке, мы увольняем достаточно быстро. Просто для этого нужно время", — сказал Череватый.
Накануне сообщалось, что оккупанты увеличивают количество блокпостов и усиливают охрану в Луганской области.
Актуальная ситуация в Луганской области: что известно
В Луганской области ВСУ уволили 12 населенных пунктов.
На временно оккупированных территориях Луганщины враг вывозит в Чечню так называемых "трудных" подростков. Они собираются их "перевоспитывать".
Глава областной военной администрации Сергей Гайдай также сообщил, что россияне перебрасывают в Луганскую область десантников из Херсонского направления.
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