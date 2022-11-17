"Каждый населенный пункт дается тяжело": Гайдай рассказал о продвижении ВСУ в Луганской области

В некоторых направлениях в регионе тенденция положительная.
В Луганской области Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются вперед. На направлении Сватово-Кременная тенденция пока положительная.
Об этом в интервью Новости.Live сказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, каждый метр земли украинским военным дается достаточно тяжело. Гайдай считает, что одна из причин этого в том, что нет фактора неожиданности. Например, как было при освобождении Харьковской области.
После деоккупации Харьковщины российские войска все же успели огромную территорию заменять, подтянуть резервы. Они также привезли отряды кадыровцев и тех зеков, которых набирал Пригожин (основатель ППК "Вагнер" — Ред.), успели взорвать мосты, построить определенные оборонные сооружения. метр Луганщины, каждый населенный пункт дается достаточно тяжело", – добавил Гайдай.
Как сообщалось, российские войска закрыли въезды в Рубежное и Варваровку в Луганской области. В городе также ограничили движение мирных жителей и усилили фильтрационные мероприятия.
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