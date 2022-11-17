В МИД отреагировали на признание Пескова о цели атак по инфраструктуре: "Так же ведут себя террористы ИГИЛ"

Заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам.
Признание спикера президента России Дмитрия Пескова в уничтожении инфраструктуры Украины для склонения к переговорам свидетельствует о том, что РФ действует как государство-террорист.
Об этом заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.
"Дмитрий Песков признался, что Россия уничтожает украинскую критическую инфраструктуру, чтобы склонить Украину к переговорам. Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – говорится в сообщении.
Николенко также отметил, что Россия действует как государство-террорист. Спикер МИДа отметил, что заявление пресс-секретаря российского диктатора "должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам".
"Российскую агрессию разговорами не остановить. Ее можно остановить только системами ПВО, танками и РСЗО, – резюмировал Николенко.
Напомним, Песков признал, что Россия уничтожает украинскую энергетическую инфраструктуру и хочет посреди зимы оставить украинцев без газа и света, чтобы "были переговоры".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство победит в войне, если сможет выстоять эту зиму, поскольку у врага осталось единственное реальное оружие – удары по энергетике.
Отметим, что после российских атак разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки, заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
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