В МИД отреагировали на признание Пескова о цели атак по инфраструктуре: "Так же ведут себя террористы ИГИЛ"

Заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам.

Признание спикера президента России Дмитрия Пескова в уничтожении инфраструктуры Украины для склонения к переговорам свидетельствует о том, что РФ действует как государство-террорист.

Об этом заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.

"Дмитрий Песков признался, что Россия уничтожает украинскую критическую инфраструктуру, чтобы склонить Украину к переговорам. Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – говорится в сообщении.

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Николенко также отметил, что Россия действует как государство-террорист. Спикер МИДа отметил, что заявление пресс-секретаря российского диктатора "должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам".

"Российскую агрессию разговорами не остановить. Ее можно остановить только системами ПВО, танками и РСЗО, – резюмировал Николенко.

Напомним, Песков признал, что Россия уничтожает украинскую энергетическую инфраструктуру и хочет посреди зимы оставить украинцев без газа и света, чтобы "были переговоры".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство победит в войне, если сможет выстоять эту зиму, поскольку у врага осталось единственное реальное оружие – удары по энергетике.

Отметим, что после российских атак разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки, заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

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