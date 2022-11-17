У Путина признали, что Россия уничтожает гражданскую инфраструктуру Украины, потому что "хочет переговоров"

Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков признал, что Россия уничтожает украинскую энергетическую инфраструктуру и хочет среди зимы оставить украинцев без газа и света, чтобы "были переговоры".

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Песков соврал, что уничтожение украинской энергетической инфраструктуры якобы имеет какое-то влияние на ситуацию на фронте и признал, что террористы хотят среди зимы оставить украинцев без газа и электричества, чтобы заставить нашу власть сесть за стол переговоров.

Спикер Путина цинично заявил, что отсутствие света и тепла в домах украинцев — это "следствие действий киевских властей, которые не хотят решать проблему и садиться за стол переговоров".

Массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины

Российские террористы от 10 октября массированно ракетами обстреливают Украину. Целью террористов является уничтожение нашей энергетической инфраструктуры, чтобы во время морозов оставить украинцев без электричества и тепла.

Последний массированный ракетный обстрел был 15 ноября. Тогда кремлевский террористический режим выпустил по нашему государству около 100 ракет. Взрывы были зафиксированы почти во всех регионах Украины. 17 ноября террористы продолжили ракетами уничтожать нашу инфраструктуру.

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