В Бельгии задержали двух российских музыкантов

В Бельгии задержали лидера российской группы "Интурист" Евгения Горбунова и саксофониста Сергея Храмцевича.

Россияне приехали в страну, чтобы выступить на фестивале Fifty Lab Festival. Впрочем, концерт дать они не успели. Музыканты были задержаны на паспортном контроле. Их допрашивали в специальном помещении для людей, незаконно пересекших границу Бельгии. Впоследствии артистам аннулировали шенгенские визы, которые страна еще в сентябре перестала выдавать россиянам.

Российские пропагандисты пожаловались, что Горбунова и Храмцевича сейчас содержат в СИЗО и освободят их, по меньшей мере, 20 ноября.

Группа "Интурист" / Фото: instagram.com/inturistrf

Отметим, у группы "Интурист" неоднозначная позиция по поводу российского вторжения в Украину. После нападения РФ музыканты остались в стране-агрессоре и спокойно продолжали выступать для россиян, поддерживающих убийства украинцев.

Напомним, в России запретили транслировать на телеканалах много легендарных фильмов. Warner Bros. аннулировала лицензию на показ своих лент в стране-агрессоре.

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