У Бельгії затримали двох російських музикантів

У Бельгії затримали лідера російського гурту "Интурист" Євгена Горбунова та саксофоніста Сергія Храмцевича.

Росіяни приїхали до країни, аби виступити на фестивалі Fifty Lab Festival. Утім, концерт дати вони не встигли. Музикантів затримали на паспортному контролі. Їх допитували у спеціальному приміщенні для людей, які незаконно перетнули кордон Бельгії. Згодом артистам анулювали шенгенські візи, які країна ще у вересні припинила видавати росіянам.

Російські пропагандисти поскаржилися, що Горбунова та Храмцевича нині утримують у СІЗО і звільнять їх щонайменше 20 листопада.

Гурт "Интурист" / Фото: instagram.com/inturistrf

Зазначимо, гурт "Интурист" має неоднозначну позицію щодо російського вторгнення в Україну. Після нападу РФ музиканти залишилися у країні-агресорці та спокійно продовжували виступати для росіян, які підтримують вбивства українців.

Нагадаємо, у Росії заборонили транслювати на телеканалах чимало легендарних фільмів. Так, Warner Bros. анулювала ліцензію на показ своїх стрічок у країні-агресорці.

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